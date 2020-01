Filmpremière 'De Stig' aangekondigd: documentaire weldra in de cinemazalen

Nadat de revalidatie van Stig Broeckx opdook in het Eén-programma 'Bargoens' en het verhaal van de ex-renner van Lotto zovelen beroerde, toonde programmamaker Eric Goens ook de intentie om een film over hem te maken. Deze zal ook effectief in de bioscoop te zien zijn.

Het is een documentaire geworden, waarvoor nieuwe beelden gebruikt werden. De naam is alvast zeer toepasselijk: 'De Stig'. Meer moet dat niet zijn. De docu zou verder gaan dan zijn revalidatie en laten zien hoe Stig Broeckx de draad van het leven opnieuw opneemt. Eric Goens heeft op Twitter aangekondigd dat 'De Stig' vanaf 3 maart 2020 in de Belgische bioscoopzalen te bekijken zal zijn. BREAKING: de filmpremière van het jaar, DE STIG, vanaf 3 maart in de bioscoop. #lotto #soudal #yuzzu #caps #één #kinepolis #RT pic.twitter.com/Z3Nb80jJCE — eric goens (@ericgoens) January 13, 2020