Oostenrijkse ancien bevestigt afscheid: "Trots dat ik zestien keer Parijs-Roubaix kon uitrijden"

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel bevestigd: Bernhard Eisel hangt zijn fiets aan de haak.

De Oostenrijker is intussen 38 en reed negentien jaar rond in het profpeloton: de helft van zijn leven, met andere woorden.

In een open brief verklaarde hij onder meer dat hij erg trots is dat hij zestien keer Parijs-Roubaix kon uitrijden. Zijn beste resultaat was er een vijfde plek in 2006.

Bernie reed ook negentien grote rondes, waaronder twaalf keer de Tour de France.