Tiesj Benoot wijzigt zijn plannen voor februari

Het is wikken en wiegen voor Tiesj Benoot, wat nu juist de beste aanloop is naar het voorjaar en vooral naar de Strade Bianche. In principe was er voor hem al een stage ingepland. Er wordt nu toch gekozen voor een andere bestemming.

Het Nieuwsblad meldt de wijziging van de plannen voor de nieuwkomer bij Sunweb. Om begin maart in de Strade Bianch - een wedstrijd die hij in het verleden al won en waar hij wel vaker goed is - top te zijn, is het uiteraard belangrijk om zich in februari op correcte wijze klaar te stomen. Daarom zou Benoot in de tweede maand van het jaar op hoogtestage gaan naar Zuid-Afrika. Dat gaat nu niet door. Benoot zal in die periode wel nog steeds een stage inlassen, maar die zal dan doorgaan in het Spaanse Tenerife.