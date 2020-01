Van der Schueren specifieert rol van Bakelants: "Hij heeft een grote mond, dat is een voordeel"

Jan Bakelants en Hilaire Van der Schueren: dat moet wel een olijk duo worden bij Circus-Wanty Gobert. De ploeg wil zich opwerpen als sterkste team buiten de WorldTour en daar moet Bakelants zeker bij kunnen helpen. Met zijn fysieke kwaliteiten als renner en zijn verbale kwaliteiten.

Van der Schueren verduidelijkt bij Wielerkrant welke rol hij voor Bakelants weggelegd ziet. "Een rol van ploegkapitein. Hij heeft ervaring en uitstraling. Hij heeft een grote mond, dat is een voordeel. Dat komt van pas om anderen te kunnen overtuigen."

Hoewel Bakelants pas na de jaarwisseling werd vastgelegd, zocht de ploeg nog naar een renner met zijn profiel. "Een soort wegkapitein hadden we nog nodig. We hebben een zeer goede ploeg, maar op cruciale punten kun je zo iemand wel gebruiken. Vanuit de auto zie je ook niet alles."

JUISTE INSTINCTEN

Volledig afgaan op de beelden is tijdens een wielerwedstrijd ook gevaarlijk. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over renners met de juiste instincten. "De tv-beelden die we krijgen, komen enkele seconden of minuten later. Soms heb je zelfs geen beelden. Dan moeten er op de fiets beslissingen genomen worden."