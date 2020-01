Van Vleuten in Omloop voor het eerst op gepersonaliseerde fiets die haar wereldtitel in de verf zet

Het wordt sowieso genieten voor Annemiek van Vleuten om een heel jaar in die regenboogtrui te kunnen rondrijden. Haar team Mitchelton-Scott doet er nog iets bovenop: ze krijgt een gepersonaliseerde fiets die subtiel zal weergeven dat dit de machine van de wereldkampioene is.

Het is een grotendeels donkere fiets, maar de kleuren van de regenboog zitten er wel in verweven op verschillende plaatsen. Ook is er glitter aangebracht waardoor de naam Scott eveneens in regenboogkleuren te zien is. Er is ook een opschrift met daarop 'Vleuty', haar bijnaam.

105 KM SOLO

Tenslotte is er ook een teken aangebracht met daarin de cijfers 105 en het woordje solo. Dat is natuurlijk niet zomaar. "Wat ik het tofste vind, is de vermelding 105 km solo. Dat is het aantal kilometers dat ik solo reed op het WK. Dat maakt deze fiets erg persoonlijk voor mij."

De reflecterende kleuren kunnen ook veranderen afhankelijk van onder welk licht ze staan. Ook op technisch vlak is Van Vleuten verheugd over haar nieuw tuig. "Ik vind het leuk dat dit een fiets is met schijfremmen. Dat is iets nieuws voor de vrouwenploeg in 2020. Ermee afdalen is alvast te gek. De fiets blijft toch ook zeer licht." Debuteren in haar nieuwe trui en op haar nieuwe fiets doet Van Vleuten in de Omloop Het Nieuwsblad.