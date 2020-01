📷 Wout van Aert voor het eerst opnieuw op tijdritfiets: "Afgezien zoals altijd"

Zes maanden nadat Wout van Aert zwaar ten val kwam in de Ronde van Frankrijk kroop de renner van Jumbo-Visma opnieuw op zijn tijdritfiets.

Woensdag zette Wout van Aert opnieuw een belangrijke stap in zijn terugkeer op het allerhoogste niveau. De Belgische kampioen tijdrijden werkte opnieuw een tochtje af met zijn tijdritfiets. "Het was vandaag een goede dag. Het is intussen zes maanden geleden dat ik nog eens op deze fiets zat. Ik zag weer af zoals vanouds", liet Van Aert weten.