Besprekingen tussen Bakelants en Circus-Wanty Gobert duurden maandenlang: "Moeilijk om vooraf te beslissen"

Jan Bakelants is blij dat hij een ploeg heeft gevonden en bij Circus-Wanty Gobert kunnen ze zijn ervaring wel gebruiken. Een win-win dus. Al betekent dat niet dat de deal makkelijk tot stand is gekomen. Een ruime periode ging voorbij vooraleer beide partijen tot een akkoord kwamen.

Het was niet simpel voor Bakelants om een overeenkomst te sluiten. "Het heeft maanden geduurd sinds we voor het eerst met mekaar gepraat hebben. Er was altijd iets waardoor we er niet uitgeraakten. Ik had in augustus al gezegd dat ik graag naar deze ploeg zou komen."

Interesse was er dus wel langs beide kanten, maar de ploeg kon niet meteen doordrukken. "Telkens scheelde er iets, ik weet niet wat, dat hebben ze mij nooit gezegd. We hebben dikwijls gesproken. Uiteindelijk is het dus toch gelukt."

Toch eens horen bij Hilaire Van der Schueren waarom het binnehalen van Bakelants zo lang in beslag nam. "Het was moeilijk om vooraf te beslissen en zijn komst in te passen. Er is ook veel veranderd bij ons. Met onder andere het cyclocross-project dat we gestart zijn en Circus dat er dan is bijgekomen. Dat had prioriteit. Anderzijds is hierdoor ook ons budget verhoogd en dat maakte het mogelijk om nog iets te doen."