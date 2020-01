Bosbranden hebben geen enkel effect op Tour Down Under

De voorbereidingen zijn volop aan de gang om zich klaar te stomen voor de start van de Tour Down Under, bij Jumbo-Visma en vele andere teams. Al is het door de bosbranden toch geen evidentie dit jaar dat de Australische rittenkoers doorgaat. Toch zal dat zeker het geval zijn.

Waar de tennissers in Australië zoveel last ondervinden van de rook, is dat in de gebieden waar de wielrenners vertoeven voorlopig niet het geval. Renners hebben reeds getuigd hoe ze tijdens hun trainingstochten weinig gemerkt hebben van de bosbranden.

GEEN ENKELE WIJZIGING

De organisatie van de Tour Down Under heeft nu ook nog eens bevestigd dat de wedstrijd zeker zal doorgaan. Meer nog: zonder elke wijziging dan ook. Op de wegen waar de Tour Down Under over loopt, mogen de bosbranden dus geen effect hebben.

Het parcours blijft dus ongewijzigd. De wedstrijd zal zoals voorzien van start gaan op 21 januari met een etappe van 150 kilometer Tanunda. De ontknoping zal zoals steeds volgen in de laatste rit met aankomst op Willunga Hill.