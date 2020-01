Sven Vanthourenhout duidt grootste uitdager van Van der Poel op WK aan

Er zijn nog enkele weken te gaan, maar het is nu al uitkijken naar het WK veldrijden in Zwitserland. De algemene verwachting is dat Mathieu van der Poel ook daar oppermachtig zal zijn. Ook bij Belgisch bondscoach Vanthourenhout, al ziet die één van zijn pionnen toch lang meedoen.

In zijn Facebook Live bij Sporza is één van de vragen die Vanthourenhout voorgeschoteld kreeg wie nu de grootste uitdagers van Van der Poel zijn op het WK. Gezien de superioriteit van de Nederlander kan men zich natuurlijk afvragen of er überhaupt uitdagers zijn. "Er zijn er, maar we moeten ook realistisch zijn", oppert Vanthourenhout. Die ziet immers nog een groeiende vormcurve bij Van der Poel. "Er waren wedstrijden waar Mathieu het niet zo makkelijk had, maar hij komt nu een stuk beter voor de dag dan 6 à 8 weken geleden." Toch gelooft onze bondscoach erg hard in één van zijn pionnen: kersvers Belgisch kampioen Laurens Sweeck. "Als Sweeck de benen heeft vanop het BK, moet hij lang kunnen meedoen voor de titel."