🎥 Caleb Ewan schiet meteen raak voor Lotto Soudal in Tour Down Under Classic

In 2019 waren overwinningen in verschillende criteriums de voorbode van een topjaar voor Caleb Ewan. De Australiër is alvast ook goed begonnen in 2020. De spurter van Lotto Soudal was het snelst aan het eind van de Tour Down Under Classic.

De Tour Down Under Classic, ook wel de Schwalbe Classic genoemd, is een criterium in en rond Adelaide dat voorafgaat aan de start van de Tour Down Under. Een kleine kopgroep reed een kleine halve minuut bij mekaar, maar bij het ingaan van de laatste ronden was alles toch weer samen.

Hier en daar was er ook een valpartij. Zo kwamen Kanter en Sarreau in aanraking met het asfalt. In de finale sloeg Caleb Ewan zijn slag. Ewan wist met de streep in zicht toch enige afstand te nemen en hield het vol tot aan de meet. Viviani en Consonni werden respectievelijk tweede en derde.

Celeb Ewan takes an easy sprint win in the Schwalbe Classic. #TourDownUnder pic.twitter.com/VclKA9WbFb — CyclingTips (@cyclingtips) January 19, 2020

Alle inkomsten die verzameld worden door deze Tour Down Under Classic gaan overigens naar de slachtoffers van de bosbranden in Australië.