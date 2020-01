Baskische klimmer zet op maandag een punt achter zijn professionele loopbaan: "Hij was de leider van ons team"

Het wielerseizoen staat met de Tour Down Under op het punt om weer te beginnen en de renners die nu nog geen nieuwe werkgever hebben, moeten stilaan vrezen voor hun verdere carrière. De Spanjaard Benat Intxausti stopt er na twaalf profjaren definitief mee.

De 33-jarige Bask Benat Intxausti zal op maandag in een persconferentie zijn afscheid als profwielrenner aankondigen. Jon Odriozola -de ploegbaas van zijn laatste werkgever Euskadi-Murias- kwam bij Marca al met een reactie: "Ondanks dat hij als wielrenner zijn beste niveau niet meer haalde, heeft hij met zijn ervaring ons veel bijgedragen. Hij was de leider van het team en nam de jongeren op sleeptouw."

Intxausti was twaalf jaar prof en reed voor Fuji-Servetto, Euskaltel-Euskadi, Movistar, Team Sky en dus Euskadi-Murias. De Baskische klimmer liep in 2016 de Ziekte van Pheiffer op en haalde nooit meer zijn beste niveau. Hij won in zijn carrière onder meer ritten in de Giro en het eindklassement in de Vuelta a Asturias. Verder eindigde hij ook in de top 10 van de Giro en de Vuelta.