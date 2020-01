🎥 Caleb Ewan windt er geen doekjes om: "We zaten ernaast, we moeten volgende keer beter doen"

Caleb Ewan was in 2019 misschien wel de snelste sprinter en gaf ook zondag nog zijn visitekaartje af in het criterium. Het was dus uitkijken naar hem in de openingsetappe van de Tour Down Under, maar meer dan een zevende plaats zat er niet in.

Niet bepaald wat Ewan ervan verwacht had. "We zaten een beetje te ver toen het erom ging", klonk het oordeel van de Australiër. "We zaten altijd in goede positie doorheen de koers. Wanneer we dan in goede positie moesten zitten, was dat niet het geval. Zo is de koers soms."

Lotto Soudal zal hier wel mee aan de slag moeten. "We zullen een debriefing houden, zien wat we verkeerd gedaan hebben en zien wat we kunnen verbeteren in de volgende paar dagen." Dat de finale anders moest aangepakt worden, daar bestaat weinig twijfel over. "We zaten ernaast, we zaten veel te ver achteraan."

“The team was always in a good position but,when needed, we weren’t. That’s racing. We’ll debrief and improve”, explains @CalebEwan after stage 1 @tourdownunder pic.twitter.com/YmTKIr5TBU — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) January 21, 2020

Snel maar de puntjes op de i zetten dus in één van de volgende etappes. "We moeten volgende keer beter doen. Gelukkig kunnen we op de beelden zien waar het verkeerd ging."