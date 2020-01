Betsema mag zich verwachten aan voor-en tegenstanders bij terugkeer in het veld

Vanaf komend weekend rijdt er mogelijk een Nederlandse topper extra mee in het damesveldrijden. Dat was Denise Betsema toch alvast vorig jaar. Twee positieve dopingtesten hielden haar dit seizoen weg van de cross, tot nu. Of ze met open armen ontvangen zal worden, is nog maar de vraag.

Bij testen na crossen in Hoogerheide en Middelkerke begin 2019 werden bij Betsema sporen van anabole steroïden gevonden. Haar verdediging luidde dat ze deze niet bewust en al zeker niet intentioneel gebruikt had. De UCI heeft nu een schorsing van zes maanden met terugwerkende kracht uitgesproken, te beginnen vanaf 5 april. Waardoor Betsema onmiddelijk weer mag beginnen crossen.

De 26-jarige Nederlandse kan dus opnieuw haar passie beoefenen, in de rode kleuren van Pauwels Sauzen-Bingoal die het blauw van Marlux-Bingoal van vorig seizoen vervangen. Er viel reeds te horen dat Betsema tijdens haar periode zonder wedstrijden steeds de conditie is blijven onderhouden. Knap toch om het mentaal te blijven opbrengen, al die trainingen zonder de garantie te hebben dat het nog ergens toe dient.

Bovendien was ze in 2019 één van de grote smaakmakers en heeft ze laten zien hoe hard ze kan fietsen en hoe goed ze zich in het veld overeind kan houden. Op zich kan ze dus zeker een meerwaarde zijn voor het damesveldrijden en het zou zonde zijn om zo iemand dan nog langer te moeten missen. Bij haar ploeg zullen ze zeker blij zijn dat ze ook bij de dames elite weer een rol van betekenis kunnen spelen.

STRAFMAAT

Een deel van de crosswereld zal Betsema dus zeker dit goede nieuws gunnen en verheugd zijn over haar terugkeer. Al is het onvermijdelijk dat andere mensen er dan weer anders zullen tegenaan kijken. Ten eerste al door de strafmaat op zich.

Een schorsing van zes maanden is toch een vrij korte sanctie voor een renster die op doping betrapt is. Dat de UCI tot deze beslissing gekomen is, betekent wellicht dat het de redenering van de verdediging van Betsema volgt en oordeelt dat de verboden middelen onbewust in haar lichaam zijn terecht gekomen. Maar een vrijspraak is het niet.

PERCEPTIE

Met twee positieve dopingtesten achter haar naam moet Betsema sowieso dus haar opwachting maken. Voor de buitenwereld leek het in 2018-2019 alsof ze vanuit het niets de top van de veldritwereld bestormde. Dat kan alleen perceptie zijn, maar het spreekt niet in haar voordeel.

This is such bull shit, a rider tests positive TWICE for anabolic steroids & she gets a 6month off-season ban? ⁦@UCI_cycling⁩ lets clean athletes down yet again. Denise Betsema free to race as UCI announces back-dated six-month ban | Cyclingnews https://t.co/HZqBB44Nrn — Katie Compton (@KatieFnCompton) January 20, 2020

Naast het oordeel van de fans is het ook afwachten hoe collega's tegen haar zullen aankijken. Ook dit zal gemengd zijn. Katy Compton reageerde op Twitter al furieus en vindt dat de UCI atleten teleurstelt die wel zuiver op de graat zijn. Eén ding is zeker: de terugkeer van Betsema zal voor verdeelde meningen zorgen.