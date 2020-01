Tourbaas Prudhomme looft Evenepoel en is vooral gecharmeerd door diens aanvalslust

Remco Evenepoel heeft al van veel mensen complimenten mogen ontvangen sinds zijn overstap naar het profwielrennen, maar als de grote baas van de Tour je in de bloemetjes zet, is dat toch iets speciaal. Christian Prudhomme gaf in Luik aan onder de indruk te zijn van Evenepoel.

Prudhomme was daar aanwezig voor de voorstelling van het parcours van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De directeur van de ASO onderstreepte ook dat het wielrennen gebaat is bij de nieuwe generatie die is opgestaan. Daarmee doelt hij onder andere op Evenepoel.

DEBUUT IN KLIMKLASSIEKERS

"We hebben het gezien met de eindzege van Bernal in de Tour, vertelde Prudhomme aan de aanwezigen. "We zien het met Remco Evenepoel, die zal debuteren in deze klimklassiekers. En we zien het met Mathieu van der Poel, die misschien deel zal nemen aan de Waalse Pijl."

Het komt de attractiviteit van het wielrennen ten goede. "Het is fijn om deze jongeren te verwelkomen. Zij durven. Remco Evenepoel is zo'n talent: hij kan overal in een koers aanvallen."