🎥 Herbekijk de hoogtepunten van de tweede etappe in de Tour Down Under

In de Tour Down Under ging de tweede etappe na een machtige sprint naar de Australiër Caleb Ewan. Herbekijk hier nog eens de hoogtepunten van die rit.

Caleb Ewan was na afloop erg tevreden en bedankte zijn ploegmaats: "De rit van maandag was echt niet zoals we het wilden. We zaten na afloop een uur samen om alles te bespreken en te bekijken wat er beter kon. Dat we het nu zo kunnen afmaken doet iedereen bijzonder veel deugd en ik wil er dan ook mijn ploegmaats voor bedanken."

De valpartij in volle finale

Inside the last 3km, there was a big pile up of riders thinning out the field significantly #tourdownunder #crash pic.twitter.com/VSAGuaP1si — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2020

De machtige sprint van Ewan

Het interview na afloop