Slecht nieuws uit Australië: Ben Hermans loopt meerdere botbreuken op bij valpartij

Net voor de massaspurt in Stirling ging een grote groep renners tegen de grond. Niet iedereen kwam met de schrik vrij, Ben Hermans was het zwaarste slachtoffer. Hij liep twee gebroken ribben, een breuk in de schouder en een sleutelbeenbreuk op. Zijn ploeg Israel Start-Up Nation liet al weten dat het herstel zeker twee maanden zal duren.

Naast Hermans ging ook Simon Yates tegen de grond. De renner van Mitchelton-Scott kwam met zijn knie tegen het asfalt terecht en het is nog de vraag of hij verder zal kunnen.

This crash has come with a costly price tag to unlucky @hermansben : The diagnosis worst than expected: Its a complex shoulder fracture plus a broken clavicula and ribs. Will fly to Belgium for the operation.Recovery time: 2 months. Our hearts go out to Ben. #tourdownunder https://t.co/0Zrfhpdau7 pic.twitter.com/3CYRtWXPKr