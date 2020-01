Deceuninck-Quick.Step ziet Devenyns opschuiven: "Moeilijk tempo te maken, behalve als je wereldcoureur bent"

Eén van de mannen die vroeg in het seizoen al over een goede conditie lijkt te beschikken, is Dries Devenyns. De Oost-Vlaming ging in de koninginnenrit knap mee met de favorieten. Behalve met Porte dan, want die was toch een tikkeltje beter dan de rest.

"Ik ben tevreden", reageert Devenyns bij Het Nieuwsblad. "Meer zat er niet in. Het was lastig. De wind blies in het nadeel, waardoor het moeilijk was om tempo te maken, behalve als je Richie Porte heet en een wereldcoureur bent. Het was indrukwekkend om te zien hoe snel hij wegreed." De top tien wordt moeilijk Er werd nog wel op hem gejaagd, zonder al te veel succes. "Nadien offerde Dylan van Baarle zich nog op om in dienst van Rohan Dennis tempo te maken, maar ze kwamen niet veel dichter. De top tien wordt moeilijk. De waardeverhoudingen werden hier al duidelijk. Ik denk dat het klassement min of meer vastligt." Devenyns is momenteel dertiende in de stand. Hoe dan ook is het een opsteker dat hij zich in Australië kan mengen in de debatten. "Het belangrijkste is dat ik rond rijd met een goed gevoel. Na vorig seizoen lag ik zes weken stil. Het is een fijn teken dat ik hier al zo goed kan meedoen."