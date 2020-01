DNA Nys: duel tussen vader en zoon in Mallorca, Thibau een uur te vroeg klaar in Waterloo

De tweede aflevering van 'DNA Nys' heeft weer voor enkele leuke momentjes gezorgd tussen vader en zoon Nys. Die laatste kan de eerste jennen na een duel op training, maar staat wel even te kijk wanneer hij zich van uur vergist bij een cross.

Twee jaar eerder had Sven Nys nog gezworen dat Thibau hem geen pijn zou doen in Mallorca, maar bij enkele blokjes op training blijkt de waarheid inmiddels toch anders te zijn. "Ik raak niet hersteld van die eerste inspanning", bekent Sven in de uitzending die woensdag te zien was op Eén.

WET VAN MURPHY

"Die eerste gaat goed", vervolgt Sven. "Dan denk je: herstel. Maar hij schiet meteen terug ingang en ik ben niet gerecupereerd. Dat is de Wet van Murphy, zeker?" Thibau weet niet goed wat hij hoord. "De wet van Murphy? Hij zit er helemaal door, denk ik. Je ziet hem gewoon achteruit gaan", jent Nys junior zijn vader. "Ik word af en toe wat sterker. Dat is wel leuk."

In Waterloo kunnen anderen echter met hem lachen. Thibau wil vertrekken voor de opwarming, maar de cross start pas om half één en niet om half twaalf. "Het is nog anderhalf uur voor de koers hé", verwittigt Sven Nys hem. "Die Cleppe heeft een invloed op onze Thibau, hij is gewoon anderhalf uur voor de koers gereed. Ik heb het licht gezien. Ik ga Cleppe inhuren om bij ons te komen wonen."