Plots staat Zonnebeke volop in de picture: Kasteelcross om u tegen te zeggen bij mannen en vrouwen

Als je Mathieu van der Poel aan de start kan krijgen, zit je als organisator van een veldrit altijd goed. In Zonnebeke krijgen ze komende zaterdag wellicht meer dan ze gehoopt hadden. Het is volop uitkijken naar de prestaties van Van der Poel, Van Aert en Betsema.

Wietse Bosmans won de Kasteelcross in 2017 en 2018. Ook Diether Sweeck eindigde er de laatste jaren een paar keer op het podium. Ze mogen zaterdag toch andere namen verwachten voorin. Niet de winnaar van vorig jaar, want dat was Kevin Pauwels, inmiddels ex-crosser. Wie dan wel voor de zege zal strijden? De grote tenoren.

Mathieu van der Poel tekent dit jaar immers present. Dat is toch alweer vier jaar geleden; een groot succes dus voor de organisatie om hem naar Zonnebeke te krijgen. Zoals voor wel meerdere veldrijden zal het zijn voorlaatste cross voor het WK zijn.

VAN DER POEL VS VAN AERT

Op de koop toe krijgt de Kasteelcross er ook Wout van Aert bij. Uitkijken hoeveel progressie die heeft kunnen maken sinds het BK. Er zijn in het huidige veldritseizoen niet zo heel veel crossen geweest waar zowel Van der Poel als Van Aert op het deelnemersveld stonden. Dat zal in Zonnebeke wel het geval zijn. Als het een even groot effect heeft als in pakweg Loenhout, zal er opnieuw een massale opkomst zijn van het publiek.

Dankzij hun naambekendheid zijn deze twee sowieso publiekstrekkers en daarnaast is vooral Eli Iserbyt ook in lange periodes top geweest dit seizoen. Ook hij verschijnt aan de start; het zal dus zeker een boeiende sportieve strijd worden in aanloop naar het WK.

BETSEMA IS BACK

De wedstrijd voor de vrouwen leek het met minder aandacht te moeten stellen door de afwezigheid van Sanne Cant, maar de zaak-Betsema maakt op dat vlak veel goed. Nu haar schorsing is afgelopen, is ze door Pauwels Sauzen-Bingoal volledig in de armen gesloten en zij zal haar grote comeback in het veld maken.

Een goede prestatie leveren is voor haar alleszins opportuun om alsnog mee te kunnen naar het WK. Moest haar dat lukken, zou dat nogal reclame zijn voor Zonnebeke dat ze dat net daar heeft afgedwongen. Er ligt ook wel een kans voor Ellen Van Loy om nog eens van de overwinning te proeven en Loes Sels, de winnares van vorig jaar, kan ook wel een opkikker gebruiken.