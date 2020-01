Renner van Deceuninck-Quick.Step slachtoffer van vluchtmisdrijf

Zijn ploeg heeft het ongeval van de Deen gemeld. Honoré werd na de aanrijding op training overgebracht naar de spoed. Meerdere scans werden genomen en Honoré werd ook nog onderworpen aan andere testen. Deze zijn echter routine. Aangezien er geen al te ernstige fysieke schade is, mocht de Scandinaviër na enkele uren de spoedafdeling weer verlaten.

Honoré heeft wel nog last van stijfheid en er staan ook enkele krassen op zijn lichaam. Hij zal nu een paar dagen rusten vooraleer hij opnieuw op de fiets stapt.

Mikkel has a lot of muscle soreness and some scratches. He will rest for a few days before getting back on the bike. Let’s all wish him a speedy recovery!