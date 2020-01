Caleb Ewan is opnieuw de snelste in de Tour Down Under en klopt Sam Bennett in een rechtstreeks duel

Caleb Ewan heeft in de Tour Down Under voor een tweede etappezege voor Lotto-Soudal gezorgd. In de massasprint haalde hij het van Sam Bennett en Jasper Philipsen.

Laurens De Vreese (Astana) was de enige vluchter van de dag. Niemand sprong met hem mee waardoor de klassementsmannen konden strijden om de bonificatieseconden onderweg. Philipsen (UAE) was telkens de snelste, maar ook Daryl Impey (Mitchelton) profiteerde en kwam op die manier terug tot op 3 seconden van leider Richie Porte (Trek-Segafredo) in het klassement. Na die tussensprints reed Laurens De Vreese opnieuw weg samen met Joey Rosskopf (CCC), James Piccoli (Israel Start-Up Nation), Jorge Arcas (Movistar) en Sergio Samitier (Movistar), maar veel voorgift kregen ze niet. Op meer dan 20 kilometer van de aankomst werd het vijftal ingerekend. Ewan opnieuw de snelste Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step brachten hun sprinters goed naar voren. Michael Morkov trok de sprint aan voor zijn kopman Sam Bennett, maar Caleb Ewan was bij machte om de snelle Ier nog te passeren. Ewan pakte zo zijn tweede ritzege in de Tour Down Under. Jasper Philipsen eindigde knap als derde in de massasprint.