🎥 Hilarische toestanden bij Ineos: Dennis kan versnelling Froome haast perfect imiteren

Rohan Dennis kan soms een eigenaardige kerel zijn, maar bij Team Ineos lijkt hij zich al helemaal thuis te voelen. Dat de sfeer goed zit in de Britse formatie, bewijst een filmpje waarin Dennis Christopher Froome nadoet en dat nog eens erg goed doet ook.

Iedereen kent wel die typische rijstijl van Christopher Froome, die haast enkel hij erop na houdt. Zeker het versnellen is zeer goed herkenbaar. Bij de ploegleiding van Ineos lachten ze zich net geen breuk toen ze op training Rohan Dennis passeerden met de auto. Hij leek wel de dubbelganger van Froome.

Dennis imiteerde die gekende versnelling van Froome en het was alsof hij de viervoudig Tourwinnaar in hoogst eigen persoon was. Naast hard tegen de klok rijden, heeft Dennis dus nog vele andere kwaliteiten. Toch uitkijken of Dennis straks tijdens wedstrijden ook eens zijn Froome-versnelling durft bovenhalen.