Luxemburgse kampioene houdt Betsema van de zege bij diens comeback

De Kasteelcross stond bij de vrouwen grotendeels in het teken de grote comeback van Denise Betsema na het einde van haar schorsing. Ze moest opboksen tegen de Luxemburgse Majerus voor de overwinning. Die speelde het slim en maakte aan het eind het verschil.

Majerus en Van Loy waren de twee renners die het actiefst waren in het wedstrijdbegin en het meest voorin te zien waren. Sels, Verhestraeten en ook Betsema kwamen tegen het einde van de openingsronde bijna bij hen. Die laatste had van achteruit dus toch snel heel wat plaatsen goedgemaakt.

Van Loy wilde Betsema toch niet al te gemakkelijk in de koers laten komen en ging volop het initiatief nemen. In een latere fase geraakte Majerus toch weer tot bij Van Loy en maakte ook Betsema definitief de aansluiting. Deze drie bleven lange tijd samen.

SPANNENDE SLOTFASE

In de voorlaatste ronde achtte Betsema dan haar moment gekomen om het commando over te nemen en daar leek best wel wat op te zitten. Tegen het einde van die ronde aan slaagde Majerus en Van Loy er toch weer in om terug te komen, wat een spannende slotfase opleverde.

Van Loy maakte bij het ingaan van de slotronde wel een foutje waardoor ze de andere twee afstand zag nemen. Toen de Telenet-renster bij het uitrijden van de modderstrook onderuit schoof, waren plaatsen 1 en twee helemaal over voor haar.

RISICOVOL MANOEUVRE

Met een risicovol manoeuvre ging Majerus voorbij Betsema en kon de Luxemburgse kampioene met enkele lengten voorsprong richting de aankomst. Majerus hield het ook vol tot aan de streep en kon de handen in de lucht steken.