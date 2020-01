Remco Evenepoel gaat in San Juan op zoek naar eerste seizoenszege met 'ideale tijdrit' over 15 kilometer

Remco Evenepoel is in de Vuelta a San Juan aan zijn tweede seizoen bij de profs begonnen. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick Step ging tegen de grond in de openingsetappe, maar kwam er zonder blikschade vanaf.

In de voorlaatste kilometer van de openingsetappe van de Vuelta a San Juan leek het er al op te zitten voor Remco Evenepoel. De jonge renner ging tegen het asfalt en kwam met een flink geschaafde arm en vuil op de schouders over de finish. Deceuninck-Quick Step liet even later wel weten dat het oké ging met Evenepoel en hij gewoon verder kon. Intussen is hij ook helemaal de kopman van het ploeg want Julian Alaphilippe gaf op met maagklachten.

Na zeges in de massasprint voor Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) en Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) mogen de renners zich nu opmaken voor een tijdrit over 15 kilometer. Ideaal dus voor de Europese en vice-werelkampioen tijdrijden Remco Evenepoel. Er zit namelijk in het slot ook nog een klein klimmetje van 1,1 kilometer aan een gemiddelde van 7,3%.

Concurrentie

De man die Evenepoel het meeste kon bedreigen was waarschijnlijk zijn eigen ploegmaat Julian Alaphilippe, maar hij is er dus al niet meer bij. Bradon McNulty (derde op het WK tijdrijden bij de beloften in Yorkshire), Tom Bohli (beiden UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Team Movistar) en Filippo Ganna (nationale selectie Italië, normaal Ineos) lijken andere kandidaten te zijn.