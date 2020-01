Venezolaan José Rujano is opnieuw in het profpeloton en heeft een droom: "Ik wil weer de WorldTour in"

Na zeven jaar is de Venezolaanse klimmer José Rujano opnieuw terug in het profpeloton. In de Vuelta a San Juan rijdt hij aan de zijde van profrenners als Remco Evenepoel, Peter Sagan en Fernando Gaviria rond.

In een gesprek met Cyclingnews had de 37-jarige klimmer José Rujano het over zijn verdere ambities: "Ik wil graag terug naar Europa en koersen voor een WorldTour-team", vertelde hij. "Renners als Alejandro Valverde en Oscar Sevilla zijn nog een stuk ouder dan mij en doen het ook nog steeds fantastisch. Ik ben nog steeds gemotiveerd om prof te zijn en ik ben er zeker van dat ik de capaciteiten heb. Ik kan nog enkele jaren door als renner." Naar eigen zeggen had hij al telefonisch contact met zijn 'ontdekker' Gianni Savio bij Androni Giocattoli, maar de Italiaan ziet geen heil in een terugkeer.

Rujano maakte in 2005 furore bij Colombia-Selle Italia door als derde te eindigen in de Giro op amper 45 seconden van eindwinnaar Paolo Savoldelli. Hij won dat jaar ook de bergtrui. Rujano kreeg verschillende kansen in de WorldTour bij onder meer Quick-Step, Caisse d'Epargne en Vacansoleil, maar kon nergens dat niveau nog benaderen. Enkel in 2011 maakte hij onder Gianni Savio bij Androni Giocattoli wel indruk door twee ritten te winnen en nog eens als zesde te eindigen in het eindklassement. Nadien verdween hij enkele jaren, maar nu is hij dus terug als profrenner.