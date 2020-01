De Gendt en Van der Sande zorgen voor Belgische inbreng bij Lotto in Australische eendagskoers

Lotto Soudal heeft er een succesvolle Tour Down Under opzitten met in totaal drie ritzeges. Dat wil echter nog niet zeggen dat de ploeg klaar is met zijn werk op Australische bodem. Ook in Race Torquay hoopt het donderdag te kunnen scoren.

Race Torquay is een voorproever voor de Cadel Evans Great Ocean Road Race van komende zondag. Er zullen rondjes worden afgewerkt van iets meer dan dertien kilometer in Torquay. De verwachting is dat er aan het eind gesprint zalwordeomdezege, al is dat met enkele pittige klimmetjes op het parcours geen garantie.

Caleb Ewan zal dus sowieso een belangrijke troef zijn voor Lotto Soudal. Tosh Van der Sande gaat ook mee om hem in ideale positie naar de laatste rechte lijn te brengen. De andere Belg in de selectie is Thomas De Gendt. Zijn voorts ook geselecteerd: Adam Hansen, Matthew Holmes, Roger Kluge en Jon Dibben.