Pauwels Sauzen-Bingoal kan ook volgende jaren op hoofdsponsor rekenen

Pauwels Sauzen-Bingoal is momenteel veruit het grootste blok in de breedte in het mannennveldrijden. Ook de toekomst van de ploeg ziet er overigens goed uit. De hoofdsponsor heeft een akkoord bereikt met de ploeg van Mettepennningen voor de komende jaren.

Het veldritteam laat officieel weten dat de sponsorovereenkomst met Pauwels Sauzen, de eerste naamsponsor, verlengd is tot 2024. Tot dan is het voortbestaan van de ploeg dus zeker en vast gegarandeerd. In de volgende jaren moet de formatie dus in staat zijn om een grote speler te blijven in het veldrijden.

Ook met Bingoal is er immers een overeenkomst die pas binnen vier jaar afloopt. Er is nu dus een gelijktijdige verbentenis met deze twee sponsors. Dit jaar leverde hun steun alvast op met verschillende successen over meerdere categorieën op het BK, met als uitschieter uiteraard de titel voor Laurens Sweeck bij de heren elite.