Devenyns probeert, maar Benett wint eerste editie van Race Torquay

Dries Devenyns en Daryl Impey probeerden uit de greep van de sprintersploegen te blijven, maar werden gegrepen in de laatste lokale ronde.

Benett (Deceuninck-Quick.Step) bleef in de sprint uiteindelijk het Italiaanse duo Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) en Alberto Dainese (Sunweb) voor.

De 29-jarige Ier was eerder ook al de beste in de eerste rit van de Tour Down Under.

Irish Champion @Sammmy_Be claimed another victory, this time at #RaceTorquay, and confirmed his solid form ahead of Sunday's Cadel Evans Great Ocean Road Race, our last appointment in Australia for 2020: https://t.co/tjqiem1rZl

Photo: @GettyImages pic.twitter.com/D8MZ2gCgKU