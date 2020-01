Gilbert op zoek naar vijfde en laatste monument: "Veel mannen spreken er over, maar als het zover is, gebeurt er niets"

Milaan-Sanremo is één van de grote doelen voor Philippe Gilbert in 2020. Hij wil dolgraag het enige ontbrekende monument bijschrijven op zijn palmares.

Gilbert won de Ronde van Lombardije en 2009 en 2010, Luik-Bastenaken-Luik in 2011, de Ronde van Vlaanderen in 2017 en vorig jaar Parijs-Roubaix. Milaan-Sanremo is zo het enige monument dat hij nog niet won.

“Natuurlijk wil ik die koers echt winnen”, vertelde hij in een teaser van Hoogvliegers, dat vrijdag om 22u45 te zien is op Play Sports van Telenet.

“Ik zei dat eerder ook over Roubaix en de Ronde en dat lukte uiteindelijk ook. Heel veel mannen praten over zo’n koersen, maar als het zover is, gebeurt er niets. Dat is een groot verschil, vind ik.”