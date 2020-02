WK veldrijden gaat in 2024 door in het Tsjechische Tabor

Het is nog even, maar in 2024 zal het WK veldrijden door gaan in het Tsjechische Tabor. Het WK in 2025 zal dan weer doorgaan in Frankrijk, maar de stad is nog niet gekend.

Een drietal maanden geleden kondigde Tabor aan dat het zich kandidaat stelde om het WK veldrijden in het jaar 2024 te organiseren. Intussen is ook de beslissing genomen om het WK definitief aan Tabor toe te kennen. In 2025 zakken de crossers dan weer naar Frankrijk af, maar een datum is nog niet gekend. In november werd de Wereldbeker in Tabor nog verreden en uiteraard gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel. De organisatie kondigde wel al aan dat het parcours er totaal anders zal uitzien in 2024. Komende WK’s

2020: Zwitserland (Dübendorf)

2021: België (Oostende)

2022: Verenigde Staten (Fayetteville)

2023: Nederland (Hoogerheide)

2024: Tsjechië (Tábor)

2025: Frankrijk (n.t.b.)