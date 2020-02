Van der Poel na wereldtitel: "Eén van de zwaarste crossen die ik ooit reed"

Mathieu van der Poel kroonde zich zondag tot wereldkampioen veldrijden na een demonstratie in Zwitserland. Tom Pidcock werd tweede, Toon Aerts derde.

"Toen ik snel een kloof had, kreeg ik vleugels”, vertelde de Nederlander na afloop voor de microfoon van Sporza. "Dit was een mijn beste dagen van het seizoen in een van de zwaarste crossen die ik ooit al gereden heb. Op het einde waren die bruggen bijna te zwaar om op te rijden."

"Het parcours maakte er ook een eerlijke race van en dat is op het WK altijd het beste. Ik voelde me echt sterk. Toen ik in de eerste ronde al een kloof had, kreeg ik vleugels. Ik heb de perfecte race gereden."