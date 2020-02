Flanders Classics verlengt samenwerking met topsponsors

Goed nieuws valt er te rapen bij Flanders Classics. Voor het organiseren van de Vlaamse eendagskoersen zijn ook de partnerships immers erg belangrijk en twee van de topsponsors blijven op post. Flanders Classics gaat blijven samenwerken met KBC en Proximus.

Al jarenlang ondersteunen deze bedrijven Flanders Classics. Dat zullen ze ook in de toekomst blijven doen. De samenwerking met zowel KBC als Proximus is verlengd voor een periode van drie jaar. De namen van deze merken zullen in de voorjaarsklassiekers dus regelmatig langs de kant van het parcours te zien zijn.

"Deze verlenging is een bevestiging van onze positieve samenwerking en we willen zowel Proximus als KBC dan ook graag bedanken voor hun steun", zegt Thomas Van den Spiegel van Flanders Classics. "Het sportlandschap evolueert momenteel op vele vlakken erg snel en we kijken er dan ook naar uit om de komende jaren de wedstrijden verder uit te bouwen."