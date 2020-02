GP La Marseillaise: winnaar zag Tom Devriendt van Circus-Wanty Gobert als grote concurrent

Naast de Trofeo Palma in de Challenge Mallorca stond er zondag nog een eendagskoers op het programma. In Frankrijk werd de GP La Marseillaise gereden. Benoit Cosnefroy ging met de overwinning aan de haal. Met Tom Devriendt deed er ook een Belg mee voor de prijzen.

Cosnefroy schonk AG2R dus de zege, door Madouas en Devriendt aan de finish voor te blijven. "Ik was meer bevreesd voor Tom Devriendt dan voor wie dan ook", vertelde Cosnefroy achteraf. "Hij is een vriend van Oliver Naesen en ik kwam hem tegen op de training tijdens de winter in Spanje. Ik weet dat hij snel is aan de meet."

NUTTIG WERK VAN BAKELANTS

Dat bleek ook aan de finish en resulteerde in een podiumplaats. "Bellicaud en Bakelants gingen aan de slag om het gat met de koplopers te dichten. Toen ik een handje ging toesteken, merkte ik dat er achter me een gat gevallen was. Ik reed naar de koplopers toe en reageerde op een aanval van Madouas", doet Devriendt het verhaal van het eerste wedstrijddeel.

Het bleek ook de goede move te zijn. "Toen ook Cosnefroy en Herrada aansloten, begon ik te geloven in de slaagkans van onze ontsnapping. Mijn concurrenten kenden mijn sprintsnelheid en bestookten me met aanvallen in de finale. Zo werd ik 3e in de sprint na deze zware wedstrijd."