Jakob Fuglsang ontkent de geruchten met klem: "Geen procedure opgestart tegen mij"

Jakob Fuglsang zal even door een storm moeten nu er gewag wordt gemaakt van een geheim rapport waardoor de CADF zijn naam in verband zou brengen met die van de bekende dopingdokter Michele Ferrari. Fuglsang heeft nu ook voor het eerst zelf gereageerd.

De Deen van Astana heeft op Instagram een statement gepubliceerd. "Ik betwist dat ik dokter Ferrari heb ontmoet. Ik heb geen weet van een rapport en ik kan bevestigen dat er zelfs geen procedure is opgestart tegen mij door anti-doping autoriteiten."

Bijgevolg is er voorlopig dus ook geen zaak tegen hem aangespannen. "Ik moet me niet in een zaak verantwoorden", stelt Fuglsang. Wel is hij uiteraard ontevreden dat zijn naam nu door het slijk wordt gehaald. "Ik ben extreem bezorgd dat zo'n geruchten in de pers verspreid kunnen worden."