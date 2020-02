Toon Aerts houdt beter gevoel over aan brons uit 2019 dan aan dat van dit jaar

Ook Toon Aerts kon de modderduivel in zich naar boven halen op het WK veldrijden in Dübendorf. Hij is de enige die dit jaar het podium haalde in zowel het BK als het WK. Toch leverde het WK van vorig jaar in Bogense hem een grotere voldoening op.

Het is wel een top vier met allure geworden op het WK. "Ik eindig tussen drie toptalenten. Van der Poel en Pidcock voor mij, Wout van Aert na mij. Dat zijn namen over wie de hele wereld spreekt. Ik ben daar wel fier op", zegt Aerts in Het Laatste Nieuws.

MOTOR OPGEBLAZEN

Voor de zilveren medaille kwam Aerts niet echt in aanmerking. "Omdat ik mijn motor had opgeblazen, kon ik niet mee toen Pidcock aanviel. Ik kwam nog wel terug, maar dan raakte ik vast in de modder en dan was Pidcock definitief weg. Hij heeft naar deze wedstrijd toegewerkt en dat is goed gelukt."

Opnieuw brons dus, net als vorig jaar in Bogense. Toen was het wedstrijdverhaal wel anders. "Vorig jaar was beter voor mij. Ik kon langer met Van der Poel mee. HIer kon ik maar een halve minuut mee. En dan was hij weg. Hij was veel te snel voor mij."