Ceylin del Carmen Alvarado stelt debuut in wereldkampioenentrui nog even uit

De kersverse wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado stelt haar debuut in haar nieuwe shirt nog eventjes uit. Normaal gezien stond ze woensdag op de startlijst voor de veldrit in Maldegem, maar ze heeft zich afgemeld.

De organisatie van Maldegem kondigde wel aan dat Annemarie Worst, Europese kampioene Yara Kastelijn en Sanne Cant erbij zullen zijn. Het zal voor Sanne Cant overigens terug haar eerste cross zijn in de Belgische driekleur.

Bij de mannen is er uiteraard geen Mathieu van der Poel meer. Hij besloot na het WK om zijn seizoen te beëindigen. Vorig jaar was hij wel nog de beste in Maldegem, Denise Betsema won bij de vrouwen al werd haar zege geschrapt door een dopingschorsing.