🎥 21-jarig Italiaans spurttalent boekt eerste profzege, Moreno Hofland moet het stellen met derde plek

Bij Team Sunweb lijken ze een diamantje in de rangen te hebben. Op zijn 21ste schiet de Italiaan Alberto Dainese alvast raak in de Herald Sun Tour. De openingsetappe draaide uit op een massasprint en dat was een kolfje naar de hand van de Europees kampioen bij de beloften.

Ze zijn in Australië dus nog lang niet uitgekoerst. Na de Tour Down Under en een aantal eendagskoersen moet het nu gebeuren in de Herald Sun Tour. De eerste etappe van iets meer dan 120 kilometer was nagenoeg volledig vlak.

De sprinters hadden deze rit zeker aangestipt. De ontsnapping van een vijftal renners maakte weinig kans. In de straten van Shepparton werd zoals verwacht gesprint om de zege. De Nederlander Moreno Hofland deed volop mee voor de zege, maar moest het uiteindelijk stellen met een derde plaats.

Alberto Dainese bleek sneller te zijn dan de renner van Education First en hield ook nog de Australiër Kaden Grovesaf. Logischerwijs is Dainese ook de eerste leider in het klassement.