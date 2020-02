Anti-dopingorganisatie CADF laat potentieel onderzoek naar Fuglsang en Astana vallen

Er komt waarschijnlijk geen onderzoek naar de Deense topwielrenner Jakob Fuglsang en zijn team Astana. Het CADF heeft besloten om geen rapport te sturen naar de UCI.

Zondagavond kwam het nieuws naar buiten dat Jakob Fuglsang, zijn ploegmaat Alexey Lutsenko en nog andere renners van Astana klant zouden zijn van dokter Ferrari. De dopingdokter is voor het leven is geschorst vanwege bewezen dopingpraktijken. Dat zou allemaal te lezen zijn in een geheim rapport van anti-dopingorganisatie CADF.

Fuglsang, ploegbaas Vinokoerov en de dopingdokter Ferrari ontkenden alle beschuldigingen. Het CADF liet dan ook niets van zich horen tot woensdagmiddag. De organisatie laat weten getipt te zijn over mogelijke overtredingen van de dopingregels. Het CADF schakelde verschillende instanties in, maar besloot nu om het rapport niet naar de UCI te sturen. De internationale wielerunie zal dus waarschijnlijk geen onderzoek beginnen naar de mogelijke relatie tussen Astana en de dopingarts. Het CADF betreurt ook dat de informatie is uitgelekt.