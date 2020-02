Dylan Groenewegen voelde meteen de druk: "Dat geeft rust"

Eerste wedstrijd, eerste overwinning voor Dylan Groenewegen. Neen, de spurtbom van Jumbo-Visma is het sprinten nog niet verleerd. Als dit een voorproefje was van komen gaat, zal Groenewegen in de loop van 2020 nog wel vaker uitpakken zoals hij dat deed in de Ronde van Valencia.

"Het is altijd mooi om het seizoen te beginnen met een overwinning", reageert Groenewegen na zijn zege in de openingsetappe. "Als sprinter voel je in het begin van het seizoen de druk om te presteren. Dan is het lekker als het meteen lukt. Dat geeft rust."

GENOEG RUIMTE

Het was meteen ook een eerste test voor het team. "De ploeg was heel sterk. Door mijn eigen schuld zat ik iets te ver. In zo'n eerste wedstrijd is het een kwestie van er weer inkomen en elkaar proberen te vinden. Uiteindelijk had ik genoeg ruimte om te sprinten en dan weet ik dat ik ver kan komen."

Dat bleek, want ook Fabio Jakobsen van Deceuninck-Quick.Step kon hem niet van de overwinning houden. Meteen bingo dus voor Groenewegen. "De eerste is binnen en dat is heel lekker."