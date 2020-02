Niki Terpstra schrijft zichzelf nog niet af: "Tonen dat ik wél nog goed ben"

Hoe zou het nog zijn met Niki Terpstra? In 2018 was hij nog de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, maar na zijn vertrek bij Deceuninck-Quick.Step werd het redelijk stil rond de Nederlander. In 2020 wil Terpstra zichzelf opnieuw op de kaart zetten.

Misschien is het ook eerder perceptie en vallen goede wedstrijden in het shirt van Total Direct Energie minder op. En daarnaast is ook pech een deel van het verhaal. Uitgerekend in de Ronde van Vlaaderen, de koers die hij het jaar voordien gewonnnen had, kwam Terpstra in 2019 ernstig ten val.

"Ik heb de tijd genomen om te herstellen van mijn blessure", vertelt Terpstra in Saudi-Arabië aan diverse media. Hij is één van de gekende namen die meedoet aan de Saudi Tour. "Maar op het einde van het seizoen voelde ik me zeker en vast stukken beter."

GOEDE START BELANGRIJK

Het relatief goede einde van 2019 moet zich dus vertalen in opvallende uitslagen in 2020. "Ik hoop dus zo snel mogelijk opnieuw mijn topconditie beet te hebben. Ik wil dit jaar tonen dat ik wél nog goed ben. Het is belangrijk om goed te beginnen."