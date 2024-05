📷 Intermarché-Wanty komt met medische update over Biniam Girmay

Biniam Girmay kwam dinsdag twee keer ten val in de Giro. Hij gaf uiteindelijk op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Biniam Girmay stapte tijdens de vierde etappe van de Giro d’Italia af. De Eritreeër was twee keer ten val gekomen en ondervond daarvan te veel last.

Hij trok ‘s avonds nog naar het ziekenhuis omdat hij vooral van de heup veel last had. Ondertussen komt Intermarché-Wanty met een medische update over Girmay.

Dat nieuws is geruststellend alvast. Girmay mocht het ziekenhuis verlaten en er zal normaal geen blijvende schade zijn na de dubbele valpartij.

Te snelle opgave?

“Na twee valpartijen werd Biniam Girmay naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere onderzoeken om een exacte diagnose te stellen en eventuele verwondingen te ontdekken”, zegt teamdoker Fabien Cardinale.

“De komende dagen zullen we de gedetailleerde resultaten kennen. Biniam is intussen verenigd met het team en kan op de morele steun van al zijn ploeggenoten en staff rekenen om te herstellen.”

Op de opgave van Girmay kwam aardig wat kritiek. Velen vonden dat hij te snel opgegeven had en daardoor voor het gemak koos.