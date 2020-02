Stad Gent komt met tal van initiatieven en is ook volgende jaren startplaats van de Omloop

De Omloop Het Nieuwsblad belooft dit jaar nog meer de moeite te worden dan andere jaren. Het is immers een feesteditie: voor de 75ste keer zal de koers verreden worden. De Omloop zal opnieuw van start gaan in Gent en dat zal ook de volgende jaren het geval zijn.

Flanders Classics laat weten dat de stad Gent een overeenkomst heeft afgesloten om zeker de volgende zes edities van de eendagskoers te ontvangen. Nog tot 2025 zal de Omloop Het Nieuwsblad van start gaan in Gent, met ook de inmiddels traditiegetrouwe ploegvoorstelling in 't Kuipke.

Omdat het de 75ste verjaardag is, mag de koers dit jaar niet zonder enige extra aandacht passeren. Bij de handelaars in Gent prijken er 75 foto's uit de rijke geschiedenis van de koers. Zowel de handelaars zelf als hun bezoekers maken kans op duotickets voor de Omloop of voor de tentoonstelling 'Heeren Vertrekt'.

PODCAST MET TEN DAM

Dat is een unieke inlevingstentoonstelling die vanaf 29 februari, de dag van de koers, bezocht kan worden in de Sint-Pietersabdij. In aanloop naar de wedstrijd is er ook een pre-ride. Op 28/02 vindt er een podcast plaats met ex-renner Laurens ten Dam in het café van Roger Decock in de Sint-Pietersabdij. Op zondag 1 maart worden er fietstochten van 70, 105 en 150 kilometer ingelast voor de liefhebbers.