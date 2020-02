Winnaar Ronde van Vlaanderen opent seizoen in Ster van Bessèges, ook kleine dertig Belgen aan de start

De Ster van Bessèges is toch wel één van de meer gekende wedstrijden uit het seizoensbegin. Gedurende vijf dagen krijgen de renners in deze Franse rittenkoers de kans om hun stempel te drukken op het wielerseizoen. Voor een aantal van hen is dat dan de eerste gelegenheid.

Dat zal ook het geval zijn voor Alberto Bettiol van Education First. De Italiaan is als winnaar vann één van de Monumenten van vorig jaar zo'n beetje het uithanngbord van de Ster van Bessèges in 2020. De man die als eerste de aankomst bereikte in de Ronde van Vlaanderen in '19 rijdt er zijn eerste koers van het seizoen. De Belgische inbreng in Bessèges is ook niet min: 28 landgenoten komen aan de start. Onder hen namen als Julien Vermote, Gijs Van Hoecke, Xandro Meurisse, Aimé De Gendt, Kris Boeckmans, Sean De Bie en Dries De Bondt. SOUVENIR RAYMOND POULIDOR Extra aandacht zal er zeker gaan naar de derde etappe. Wie erin slaagt om die te winnen, ontvangt immers de Souvenir Raymond Poulidor. De Ster van Bessèges duurt van 5 tot 9 februari.