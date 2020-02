Man die beloofde om 225 miljoen in BMC te pompen mag de gevangenis verlaten

De 59-jarige Serge Golstein heeft van de rechtbank in Brugge een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden gekregen. Golstein beloofde een tijdje geleden aan BMC om een bedrag van 225 miljoen euro in de ploeg te pompen, maar dat bleken valse beloftes.

Na het overlijden van eigenaar Andy Rihs in 2018 ging de Luxemburgse consultant Marc Biver op zoek naar een nieuwe eigenaar voor BMC. Biver kwam uit bij Serge Golstein. Een zelfverklaarde steenrijke Joodse zakenman die 225 miljoen euro wilde investeren in de ploeg.

Golstein bleek helemaal niet zoveel geld te hebben en werd even later opgepakt en zat sindsdien in de cel. Ook Israel Cycling Academy bleek één van zijn slachtoffers te zijn. "Mijn cliënt is een sukkelaar zonder huis, werk of familie. Serge Golstein was de man die hij altijd had willen zijn", vertelde zijn advocate bij Het Nieuwsblad.