Sloveens toptalent na winst in Valencia: "Wil Ardense klassiekers winnnen"

Tadej Pogacar won donderdag de tweede rit in de Ronde van Valencia. De 21-jarige Sloveen brandt van ambitie.

“Ik ga deze trui verdedigen”, vertelde hij achteraf aan Het Laatste Nieuws. “ Ik wist vandaag perfect waar ik aan toe was. Ik had de video van de slotklim bekeken en wist dus perfect hoe de slotfase er uitzag.”

“Mijn timing was perfect, maar Alejandro Valverde en Dylan Teuns waren ook heel sterk. Zaterdag wordt het misschien een ander verhaal.”

Pogacar werd in 2019 53e in de Waalse Pijl en 18e in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar komt hij ouder en sterker terug naar België. “Ik wil er winnen!” besloot hij ambitieus.