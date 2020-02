Wie anders? Groenewegen zet meteen een tweede streepje op zegeteller 2020

In de Volta a la Comunitat Valenciana werd op vrijdag de derde etappe afgewerkt. En dat resulteerde net als de eerste rit in een sprint.

Op weg naar Torrevieja had een vroege vlucht nooit kans op de dagzege, waardoor we op weg waren naar een nieuwe sprint.

Tweede zege

Mezgec ging daarin heel snel aan, maar tegen Dylan Groenewegen kon ook hij niet op. Voor de Nederlander meteen de tweede zege in drie dagen.

Jumbo-Visma rondde knap ploegenspel af, Fabio Jakobsen werd tweede in de derde rit. In de stand neemt Haig de leiderstrui over van Pogacar, maar de strijd om het klassement wordt op zaterdag gestreden.