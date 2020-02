Wietse Bosmans reageert op plannen UCI: "Kaakslag"

De UCI is volop bezig met de hervormingen van de wereldbeker veldrijden. Een regel die het aantal Belgen drastisch gaat verminderen zou daarbij een kaakslag betekenen voor de Belgische subtop.

Enkel de acht beste Belgen op de UCI-ranglijst zouden nog zeker zijn van hun stekje, aangevuld met vier wildcards. En dat stuit op heel wat ongeloof binnen de (Belgische) wielerwereld.

Geen polemiek

Ook Wietse Bosmans reageerde op de hele zaak: "In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik de hervormingen die de UCI tot nu doorvoerde in de kalender zeker positief vind, omdat onze sport nood heeft aan vernieuwing. Ik ben de eerste om vernieuwing en innovaties die onze sport ten goede komen, toe te juichen", aldus de renner.

Maar de regel met de maximaal 12 Belgen? Daar is hij niet over te spreken: "Een renner zoals ik, maar ook vele anderen, investeerde de laatste jaren veel tijd, energie en geld om in de top 50 te komen. Het is dan ook een kaakslag om te merken, nu dat ik na lang vechten in de top 50 ben beland, de regelgeving plots verandert."

Constructief oplossing zoeken

"Ik zit nu in een specifieke positie waarbij deze regel mij op een ongunstige manier infecteert, maar ik wil deze situatie niet enkel op mij betrekken. Een renner die heeft moeten kampen met pech of ziekte, wordt het op deze manier heel erg moeilijk gemaakt om terug in aanmerking te komen voor een selectie."

"Ik wil niet aanzetten tot polemiek, maar ik hoop dat we constructief kunnen zoeken naar een oplossing. Ik ben alvast bereid om actief mee na te denken over hoe we een oplossing kunnen vinden voor deze situatie. Per slot van rekening wil ik het beste voor onze sport, en een eerlijke kans voor elke gepassioneerde, ambitieuze renner."