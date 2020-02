De opvallende statistiek van Eli Iserbyt en zijn zeges: "Mathieu van der Poel en ik zijn heel complementair"

Eli Iserbyt heeft er absoluut geen slecht seizoen opzitten, zoveel is duidelijk. Al negen keer wist hij de oppergaai af te schieten. Al was dat wel telkens zonder Van der Poel aan de start.

Het lijkt een bijzonder gegeven en dat is het ook. Eli Iserbyt won dit seizoen al negen keer, waaronder vier keer in de Wereldbeker.

Evenveel keer was dat zonder Mathieu van der Poel te verslaan. "Beter zo dan dat ik helemaal niet win natuurlijk", aldus Iserbyt in een reactie in Het Nieuwsblad.

"Het is een opvallende statistiek. Je zou kunnen zeggen dat we heel complementair zijn, Mathieu en ik", kon er nog een lachje af.