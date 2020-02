Veldritseizoen van Wout van Aert zit erop, hoogtestage is volgende stap voor hem

Het crossseizoen werd sowieso al grotendeels gebruikt om op te bouwen naar het wegseizoen terwijl Van Aert aan zijn herstel werkte. Dat er in Merksplas niet gecrosst kon worden, betreurde de renner van Jumbo-Visma, maar hij vond het uiteraard wel de juiste beslissing.

🇧🇪 #SPMerksplas



No race today due to the bad weather. What’s your feeling about that, Wout?☹️👇🏼 Of course, this decision is the right one to make #safetyfirst.



🔚The cancellation means the end of the cyclocross season for Wout 🔜 Altitude camp El Teide 🏔 pic.twitter.com/mcvtqM5gvF