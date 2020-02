Alberto Bettiol toont goede vorm en wint slottijdrit in Bessèges, Benoît Cosnefroy eindwinnaar

De Italiaan Alberto Bettiol heeft de afsluitende tijdrit in de Ster van Bessèges gewonnen. Hij bleef over een parcours van 10 kilometer zijn ploeggenoot Magnus Cort Nielsen voor. Benoît Cosnefroy stak zoals verwacht de eindwinst op zak.

Alberto Bettiol liet in de Ster van Bessèges al in meerdere etappes in zijn goede vorm zien en was dan ook een kanshebber in de individuele tijdrit. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen ging 9 seconden onder de tijd van zijn ploeggenoot Magnus Cort Nielsen en niemand kon hem nadien nog bedreigen.

Benoît Cosnefroy deed het met een 7de tijd ook prima en mag zo de eindzege op zijn palmares bijschrijven. Bettiol eindigde uiteindelijk als tweede in het eindklassement op 13 tellen, neoprof Alexys Brunel mocht als derde nog mee het podium op.

De finish van Bettiol